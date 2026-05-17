Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı hazırladı: Hacı adaylarına dijital hac uygulaması
Nusuk uygulamasının yanı sıra güvenlik protokolleri dijital hâle getirildi. Hacı adaylarına mübarek beldede transfer ve ibadet hizmetleri daha hızlı sağlanıyor.
- Nusuk uygulaması 2026 yılında tüm unsurlarıyla kullanıma girmiştir.
- Hacı adaylarının havalimanından çıkışlarında parmak izi ve fotoğrafları alınarak Suudi Arabistan'da bekleme süreleri sıfırlanmıştır.
- Birçok ülke hacısı için valizler dijital takip ile otellere kadar gönderilmektedir.
- Türk hacıları memleketlerinde verdikleri valizlerini otellerinde teslim almaktadır.
- Mekke-i Mükerreme'ye girişlerde kontroller barkod sistemiyle sağlanmaktadır.
- Otel girişinde hacı adaylarına kimlik kartı olarak kabul edilen filigramlı Nusuk kartları teslim edilmektedir.
Suudi Arabistan’da dijital hac uygulaması Nusuk, 2026 yılında bütün unsurları ile kullanıma girdi.
Tarihe dijital hac olarak geçecek uygulamalar ile hacı adaylarının daha memleketlerindeki havalimanlarından çıkışları sırasında parmak izi ve fotoğrafları alınarak Arabistan’da indikleri havalimanlarında bekleme süreleri sıfırlandı.
Valizler bile birçok ülke hacıları için, havalimanlarından görevliler tarafından özel taşıyıcılara yüklenerek, direkt otellerine kadar dijital takip ile gönderiliyor.
Türk hacıları memleketlerinde havalimanında verdikleri valizlerini, gittikleri otellerinde teslim alıyorlar. Mekke-i Mükerreme’ye girişlerde kontroller tamamen barkod sistemi ile sağlanıyor.
Yolculuk sırasındaki polis kontrollerinden birisinde, kafilenin havalimanında verilen barkodu okutuluyor. İkinci kontrolde ise hacı adaylarının tek tek kâğıt çıktı olarak yanlarında getirdikleri hac vizelerindeki barkodlar okutularak, otobüste kimlik tespitleri teyit ediliyor.
Mekke-i Mükerreme’ye girişte bütün hacı adaylarını taşıyan otobüsler kısa sürede otellerine ulaşıyor. Otel girişinde hacı adaylarına hemen bütün hac ibadet alanlarına girişte kullanacakları, filigramlı Nusuk kartları teslim ediliyor. Bu kartlar, kimlik kartı olarak kabul ediliyor.