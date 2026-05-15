‘Görünmez’ dolandırıcı! Oturduğu yerden 102 milyon liralık vurgun yaptı… Yöntemleri ‘Pes’ dedirtti
Orijinalinden daha gerçek gibi duran ‘sahte siteler’ üzerinden, otel odasında kurduğu sistemle 102 milyon liralık vurgun yapan şebekenin yöntemleri ‘Pes’ dedirtti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olaya karışan 82 şüpheliden 77'si yakalandı. İşte bilişim uzmanı olduğu belirlenen şebeke liderinin yakalanmamak için kurduğu sistemin detayları…
- Şebekenin lideri bilişim uzmanı S.B., ünlü bir araç kiralama şirketinin orijinal sitesi gibi görünen sahte platform üzerinden vatandaşları dolandırdı.
- S.B., HTS takibini engellemek için cep telefonunu kapattı, GSM numarasını WhatsApp Web'e bağladı ve seyyar bir çağrı merkezi gibi çalıştı.
- Şebeke, vatandaşlardan "kaparo" veya "ürün bedeli" adı altında topladığı paraları banka hesapları üzerinden transfer ederek izini kaybettirdi ve hesaplarda toplam 102 milyon 537 bin 610 liralık hareketlilik tespit edildi.
- S.B.'nin ulaşım için sadece Marmaray ve vapur kullandığı, Kadıköy'deki evi ile Fatih'teki oteller arasında sürekli yer değiştirdiği belirlendi.
- Eş zamanlı operasyonlarda 82 şüpheliden 77'si yakalandı, 2 şüpheli yurt dışına kaçarken 3 şahsın aranmasına devam ediliyor.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleri "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.
ORİJİNAL İNTERNET SİTESİ GİBİ
Ülke genelinde 88 kişiyi mağdur eden şebekenin, sahte siteler üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şebeke lideri S.B.'nin bilişim uzmanı olduğu öğrenilirken, ünlü bir araç kiralama şirketinin orijinal internet sitesi gibi görünen platform üzerinden vatandaşları ağa düşürdüğü, site içindeki WhatsApp ikonuna tıklandığında doğrudan sahte çağrı merkezine yönlendirme yaptığı tespit edildi.
YÖNTEMLERİ İFŞA OLDU
Bilişim uzmanı S.B.'nin yakalanmamak için kullandığı yöntemler ise ‘Pes’ dedirtti. Muhtemel bir baz (HTS) takibini engellemek için kendi cep telefonunu tamamen kapattığı, vatandaşlarla iletişimde kullanılan GSM numarasını doğrudan bilgisayara (WhatsApp Web) bağladığı, seyyar bir çağrı merkezi gibi çalıştığı ve bu sayede sinyal takibini engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.
KAPARO VE ÜRÜN BEDELİ OYUNU
Şebekenin, vatandaşlardan "kaparo" veya "ürün bedeli" bahanesiyle topladığı paraları banka hesapçı ağı üzerinden transfer ederek izini kaybettirdiği, hesaplarında tam 102 milyon 537 bin 610 liralık hareketlilik tespit edildi.
MARMARAY VE VAPUR KULLANMIŞ
Kadıköy'deki evi ile Fatih'teki oteller arasında sürekli yer değiştirdiği belirlenen S.B.’nin ulaşım için sadece Marmaray ve vapur kullandığı belirlendi. Bir aylık kesintisiz takibin ardından, bir otele kurulan sistemin fark edilmesi ile S.B. yakalandı.
Şebeke liderinin yakalanmamak için kullandığı yöntemler şöyle;
|Kullanılan Yöntem
|Açıklama
|HTS Takibini Engelleme
|Cep telefonunu tamamen kapatma.
|İletişim Yöntemi
|GSM numarasını doğrudan bilgisayara (WhatsApp Web) bağlama.
|Seyyar Operasyon
|Seyyar bir çağrı merkezi gibi çalışma.
|Para Transferi
|Vatandaşlardan alınan paraları banka hesap ağı üzerinden transfer etme.
|Ulaşım
|Sadece Marmaray ve vapur kullanma.
|Yer Değiştirme
|Kadıköy'deki ev ve Fatih'teki oteller arasında sürekli yer değiştirme.
|Sistem Kurulumu
|Otel odalarına sistem kurma.
77 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 82 şüpheliden 77'si yakalandı. 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlenirken, firari 3 şahsın aranmasına devam ediliyor. Öte yandan operasyonda 500 bin TL değerinde 2 adet motosiklet, 86 cep telefonu ve 92 SIM kart ele geçirildi.