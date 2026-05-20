Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail’in uluslararası sulardaki müdahalesine rağmen Gazze’ye ilerlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmasına rağmen 10 tekne yoluna devam ediyor. Filonun son durumuna ilişkin açıklama yapan Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, 40 ülkeden toplam 347 katılımcının alıkonulduğunu bildirdi. Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşlarının sayısı 74’e çıktı.

TEKNELERE KURŞUN SIKTI

İsrail güçleri dün iki tekneye daha müdahale ederken Alcyone, Cabo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Lina ve Elengi adlı tekneler yoluna devam etti. Gazze’ye en yakın tekne olan Sirius’un yaklaşık 120 deniz mili yolu kaldığı belirtilirken, İsrail ordusunun yine müdahale ettiği aktarıldı. Filodaki bazı teknelere silah doğrultan İsrail askerlerinin ateş açtığı ifade edildi. Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişimin kesildiği bildirildi.

10 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı, dünyanın çeşitli ülkelerinde protesto edildi.

Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlenen eylemler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İtalya’da da gerçekleştirildi. Meksika, İsrail’den Küresel Sumud Filosu’ndaki vatandaşlarının haklarına saygı göstermesini talep ederken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin dışişleri bakanları (Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün) ortak açıklama yaparak Sumud’a yapılan saldırıyı kınadı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

Filoda yer alan ve teknik arıza yaşayan Family adlı tekne, manevra kabiliyetini kaybederek açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunan teknenin imdadına Türk Sahil Güvenliği yetişti. Üç fırkateyn, sürüklenen teknenin bulunduğu noktaya intikal etti. Olumsuz hava şartları ve dalgalı deniz sebebiyle gemi personeli ile mürettebatın tahliyesi mümkün olmadı. Türk Sahil Güvenliği ekipleri, tekneyi Türkiye kıyılarına güvenli şekilde çekti.

