Rusya’nın 64 bin askerin katılımıyla başlattığı nükleer tatbikatta Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik filoları ile çok sayıda hava ve deniz unsuru yer aldı. Belarus’ta konuşlandırılan nükleer silahların da dahil edildiği tatbikat dikkat çekti. Ukrayna yönetimi adımı “uluslararası hukukun ihlali ve ciddi bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırgan bir tehdit karşısında nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımıyla ilgili 64 bin askerin katılımıyla tatbikat başlattı.

Tatbikatta balistik ve seyir füzeleri de fırlatılacak.

Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik filoları, Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı, Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerine bağlı birliklerin katılacağı tatbikatta, yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dâhil 7 bin 800’ü aşkın askeri araç yer alacak.

Belarus’ta konuşlandırılan nükleer silahların ortak hazırlığı ve kullanımına yönelik çalışmaların da yapılacağı tatbikat, 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin de fırlatılması planlanıyor.

UKRAYNA'DAN TEPKİ GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmî bildiride, Rusya’ya ait taktik nükleer silahların Belarus topraklarına konuşlandırılması ve ardından başlatılan bu ortak tatbikatların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Bakanlık, iki diktatörlük rejimi tarafından atılan bu adımları küresel güvenlik mimarisine karşı "benzeri görülmemiş bir meydan okuma ve provokasyon" olarak nitelendirerek, uluslararası ortaklara ve demokratik dünyaya Kremlin'in bu pervasız hamlelerine karşı gecikmeksizin en sert ve radikal cevabı verme çağrısında bulundu.

