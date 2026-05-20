Türkiye’nin Afrika’daki stratejik hamleleri hız kesmeden sürüyor. Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug, ikili ilişkiler, savunma sanayii ve Sahel bölgesinin güvenliği gibi kritik başlıkları ele almak üzere bugün Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Yeşim Eraslan /ANKARA - Türkiye’nin son yıllarda Afrika’daki diplomatik, ekonomik ve stratejik etkisi, kıta ülkeleriyle geliştirilen yeni iş birlikleriyle güçleniyor. Ankara’nın Afrika açılımı kapsamında öne çıkan ülkelerden Moritanya ile ilişkilerde kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug bugün Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ile mevkidaşı Merzoug arasında yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii, ticaret ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan’ın görüşmelerde, Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik Ankara’nın güçlü iradesini vurgulayacak. Temaslarda ayrıca, geçen yıl mayıs ayında ilk kez düzenlenen Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nda alınan kararların takibinin önemine dikkat çekilmesi ve ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanıyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Görüşmelerde askeri ve savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunduğunun vurgulanması bekleniyor. Balıkçılık, tarım ve madencilik gibi stratejik sektörlerde iş birliğinin derinleştirilmesi de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Görüşmede ayrıca Bakan Fidan, Türkiye’nin Sahel Bölgesindeki ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek ile bölgede terörle mücadele konusundaki katkılarına dikkat çekecek. Temaslarda, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarda Türkiye ile Moritanya arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin öneminin altının çizilmesi bekleniyor. Moritanya’nın Ankara Büyükelçiliği 2010 yılında, Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçiliği ise 2011 yılında açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Moritanya’ya gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye’den Moritanya’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olmuştu.

