Millî İstihbarat Akademisinin yayımladığı “Türkiye–Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş Birliğine” raporu Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki yükselen rolünü gözler önüne serdi.

Emrah Özcan / ANKARA - Raporda, Türkiye’nin, Afrika Boynuzu’nda hem ekonomik hem askerî hem de diplomatik etkisini artırarak, bölgesel krizlerde “denge kurucu güç” konumuna yükseldiği belirtildi. Ayrıca, bölgenin merkezinde yer alan Etiyopya’nın, Ankara’nın Afrika politikasında stratejik merkez ülke konumuna geldiği ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Raporda en dikkati çeken başlıklardan biri, Türkiye’nin Etiyopya ile Somali arasındaki krizde oynadığı rol oldu. Türkiye’nin arabuluculuğunda 11 Aralık 2024’te imzalanan Ankara Bildirisi ile iki ülke arasındaki gerilim düşürülmüştü. Bu gelişmenin, Ankara’nın bölgede güvenilir ve etkili bir aktör hâline geldiğini ortaya koyduğu vurgulanan raporda özetle şu tespitler yapıldı:

Afrika Boynuzu, küresel ticaret yollarının kesişim noktası, enerji arz güvenliği açısından kritik bölge, askerî rekabetin yoğunlaştığı bir alan. Türk firmaları Etiyopya’da, altyapı projeleri, demiryolu ve kara yolu yatırımları ve tekstil üretimi alanlarında aktif rol üstleniyor. Bu durum ekonomik ilişkilerin stratejik ortaklığa dönüştüğünü gösteriyor.

