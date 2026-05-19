Birleşik Arap Emirlikleri, son 48 saat içinde Irak topraklarından gönderilen 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Barakah Nükleer Santrali’ne yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada da dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, son iki gün içinde Irak’tan havalanan 6 insansız hava aracının (İHA) ülkenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, hedef alınan bölgelerde herhangi bir can kaybı ya da kritik altyapıyı etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

STRATEJİK NOKTALARI HEDEF ALDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu İHA’ların ülke içindeki stratejik noktaları hedef aldığı ifade edildi. Güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesiyle tüm hava araçlarının etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bilgisi de paylaşıldı. Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.

