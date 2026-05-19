TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Yeni sezon kararı alan tarihi dizinin kaçıncı bölümde ara vereceği izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sezon finali sürecine girildi. TRT 1’in reytinglerde dikkat çeken tarihi yapımları arasında yer alan dizinin ekranlara kısa süreli ara vereceği öğrenildi.

Dünya Kupası yayın takvimi öncesinde birçok dizinin sezon finali tarihleri belli olurken, Mehmed Fetihler Sultanı’nın da yeni sezon planlaması netlik kazandı. Dizinin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında devam etmesi bekleniyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 2 Haziran Salı günü sezon finali yapacağı öğrenildi. Yapımın yaz sezonu öncesinde ekranlara ara vereceği ve yeni yayın döneminde yeniden izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Dünya Kupası maç yayınları nedeniyle TRT 1 yayın akışında değişikliğe gidileceği öğrenilirken, kanalın birçok dizisi haziran ayının ilk haftasında sezon finali yapacak. “Taşacak Bu Deniz” 5 Haziran’da, “Gönül Dağı” 6 Haziran’da ve “Teşkilat” ise 7 Haziran’da sezona ara verecek.

MEHMED FETİHLER SULTANI KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 83. bölümüyle birlikte sezon finaline gireceği belirtildi. Her salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımın sezon arasına güçlü bir bölümle gitmesi bekleniyor.

Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı dizinin yeni sezonda da devam edeceği ifade edilirken, sezon finali bölümünde hikayenin kritik bir noktada bırakılacağı konuşuluyor.

