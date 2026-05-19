OGM Pictures imzalı ABİ dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide hikayenin yön değiştireceğinin ortaya çıkmasının ardından izleyiciler "ABİ dizisi final mi yapıyor, sezon finali ne zaman" konularını araştırıyor.

A.B.İ. dizisinde sezon finali öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. OGM Pictures imzalı yapımın hikayesinde yaşanacak değişimler ve çekim sürecindeki yeni gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizinin geleceğine ilişkin gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, seyirciler yapımın final yapıp yapmayacağını ve sezon finali tarihini araştırmaya başladı.

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

“A.B.İ.” dizisinin tamamen final yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Edinilen son bilgilere göre dizinin haziran ayında sezon finali yaparak ekrana ara vermesi planlanıyor. Son günlerde sosyal medyada dizinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme gelirken, şu an için yapım ekibi tarafından doğrulanmış bir final kararı açıklanmadı. Dizinin yeni sezon sürecine ilişkin resmi açıklamanın sezon finaline yakın bir tarihte yapılması bekleniyor.

Dizinin hikayesinde ise önemli değişiklikler yaşanacağı belirtiliyor. Özellikle Doğan karakterinin yaşadığı kayıpların ardından senaryonun daha karanlık ve sert bir atmosfere geçeceği ifade ediliyor.

ABİ DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ. dizisinin 23 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yapmasının planlandığı öğrenildi. Dizinin sezon arasına girmeden önce hikayede kritik gelişmelere sahne olacağı konuşuluyor.

Sosyal medyada dizinin geleceğine ilişkin çok sayıda paylaşım yapılırken, izleyiciler yeni sezonda hikayenin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu'nun yeni sezonda yer almayacağı öğrebnildi.

