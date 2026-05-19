Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmek üzere 2 günlük resmi ziyaret için Pekin'e geldi. Moskova-Pekin hattı kritik ziyaret ile Rusya ve Çin ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflerken, İran meselesinin gündemde olması bekleniyor. Pekin yönetimi, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmelerde bulunacağı iki günlük bir ziyaret kapsamında Salı günü Pekin'e geldi.

Bu ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı devlet ziyaretinden bir hafta sonra gerçekleşti.

Putin, Diaoyutai Devlet Konukevi'ne gitmeden önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından karşılandı.

TARİHTE BİR İLK

Bu, Çin'in aynı ay içinde çok taraflı bir ortam dışında ilk kez Rusya ve ABD liderlerini ağırlaması anlamına geliyor.

Putin ile Şi'nin son görüşmesi Şubat ayında video konferans yoluyla gerçekleşmişti.

Şİ İLE PUTİN GÖRÜŞECEK

İki liderin Çarşamba günü bir araya gelmesi planlanıyor.

Putin, yetkililer ve iş dünyası liderlerinden oluşan geniş bir heyeti yönetiyor.

MASADA BİRÇOK KRİTİK DOSYA OLACAK

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; gündemdeki konular arasında ikili ilişkiler, ABD-İran savaşı ve enerji yer alıyor.

Kremlin'e göre Putin ve Şi, heyetleriyle birlikte hidrokarbonlar, gaz tedariki ve önerilen Sibirya'nın Gücü 2 boru hattını görüşecek.

İki liderin görüşmelerin ardından ortak bir bildiri ve diğer anlaşmaları imzalamaları da bekleniyor.

Putin daha sonra Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelerek ticaret ve ekonomik işbirliğini görüşecek.

Putin'in gelişinden önce, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da Salı günü Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov ile bir araya geldi.

‘UZUN SÜREDİR DOSTUM’

Ziyaret öncesinde Putin, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin “benzeri görülmemiş bir düzeye” ulaştığını belirterek, bu ortaklığın “kimseye karşı yöneltilmediğini” vurguladı.

Pekin'e hareket etmeden önce yayınlanan bir video mesajında Putin, Şi'yi “uzun süredir dostum” olarak nitelendirdi.

Rus lider ayrıca ekonomik bağları överek, iki ülke arasındaki ikili ticaretin 200 milyar doları aştığını ve ödemelerin artık “neredeyse tamamen ruble ve yuan ile” yapıldığını belirtti.

Ziyaret, iki ülke arasındaki İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Anlaşması'nın 25. yıldönümüne denk geliyor. Çin-Rusya dostluk anlaşması, 2001 yılında dönemin Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin ile Putin tarafından imzalanmıştı.

Putin ve Şi, 2026-2027 Rusya-Çin Eğitim Yılları'nın açılış törenine katılacak.

BM'NİN DÖRT BÜYÜK İSMİNİ AĞIRLAMAK

Putin'in ziyareti ile Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyelerinin dört liderini de birkaç ay arayla ağırlamış olacak.

Konsey'in beş daimi üyesi bulunmaktadır: Çin, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık ayında Çin'i ziyaret ederken, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise Ocak ayında ziyaret gerçekleştirdi.

Trump, geçen Cuma günü üç günlük ziyaretini tamamladı ve Şi ile ticaret, Tayvan, Orta Doğu çatışması ve diğer konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

UKRAYNA KONUSUNDA

Ayrı bir gelişmede Çin, Salı günü Financial Times'ın, Şi'nin geçen hafta Trump ile yaptığı görüşmede Putin'in “Ukrayna'yı işgal ettiği için pişman olabileceğini” söylediği yönündeki haberini yalanladı.

İngiltere merkezli gazetenin iddiası “tamamen yanlış” dedi Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, gazetecilerin haberle ilgili sorusu üzerine.

