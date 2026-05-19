Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’daki savaşın her geçen gün daha yıkıcı hale geldiğini belirterek Rusya ve Ukrayna’ya müzakereleri vakit kaybetmeden yeniden başlatma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), dördüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişe verici bilançoyu paylaştı. BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen oturumda, savaşın siviller üzerindeki etkisinin giderek ağırlaştığı vurgulanırken taraflara yeniden müzakere masasına dönme çağrısı yapıldı.

GEÇEN AY EN AZ 238 KİŞİ ÖLDÜ

BM Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonları Dairesi Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Kayoko Gotoh, özellikle son aylarda sivil kayıplarda ciddi artış yaşandığını söyledi. Gotoh, yalnızca geçen ay Ukrayna’da en az 238 sivilin hayatını kaybettiğini, 1404 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bu rakamların Temmuz 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık kayıp olduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’da 791’i çocuk olmak üzere en az 15 bin 850 sivil hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 44 bin 809’a ulaştığı, bunların 2 bin 752’sinin çocuk olduğu aktarıldı.

"BM DESTEK VERMEYE HAZIR"

Gerçek kayıp sayısının açıklanan verilerin çok üzerinde olabileceğini ifade eden Gotoh, sivilleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. BM’nin, savaşın sona ermesi için yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Toplantıda konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkilisi Edem Wosornu ise insani yardım çalışanlarının da hedef haline geldiğine dikkat çekti. Yılın ilk dört ayında 3 yardım görevlisinin öldürüldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını belirten Wosornu, saldırılar nedeniyle bazı bölgelere yardım ulaştırmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi.

