Belarus Savunma Bakanlığı, ordunun muharebe esnasında nükleer silahları kullanmasına yönelik tatbikat başlattıklarını açıkladı.

Belarus Silahlı Kuvvetleri, modern silahlar ve özel mühimmatların muharebe şartlarında kullanım hazırlığını artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir taktik nükleer silah tatbikatı başlattı.

Moskova’nın doğrudan destek verdiği ve Rus taktik nükleer başlıklarının sevkiyatının ardından düzenlenen eğitim, Batı sınırında gövde gösterisine dönüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin modern silahlar ve özel mühimmatların kullanım hazırlığını artırmayı amaçladığı belirtildi. Bu sebeple nükleer silahların ve nükleer desteğin muharebe sırasında kullanılmasına yönelik tatbikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Eğitimin amacı, personelin hazırlık seviyesini iyileştirmek, silahların, askeri ve özel teçhizatın göreve hazır olma durumunu test etmek ve planlanmamış bölgelerden muharebe konuşlandırmasını organize etmektir." ifadesi kullanıldı.

RUSYA DESTEKLİYOR

Etkinliğe füze kuvvetleri ve havacılık birliklerinin katıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, eğitim sırasında Rus tarafıyla işbirliği içinde, nükleer silahların teslimatı ve kullanıma hazırlanması konusunda tatbikat yapılacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Eğitim, Belarus-Rusya Birlik Devleti içinde planlı eğitim etkinliğidir, üçüncü ülkelere yönelik değildir ve bölge için güvenlik tehdidi oluşturmamaktadır." ifadesine yer verildi.şti.

"BATI'DAN SALDIRI GELDİĞİ ANDA NÜKLEER SİLAHLAR KULLANILACAK"

Her ne kadar bakanlık tatbikatın "üçüncü ülkeleri hedef almadığını" iddia etse de, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko daha önce de Belarus ve Rusya’yı korumak için hangi durumlarda nükleer silahları kullanabileceklerini anlatmıştı.

Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus’un batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler." demişti.

