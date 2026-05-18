ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon’un UFO dosyalarını kamuoyuna açmasının ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Trump’ın elleri kelepçeli bir "uzaylı" ile yürüdüğü anları gösteren yapay zeka üretimi görsel, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçmiş yıllara ait gizli UFO belgelerini internet sitesi üzerinden yayımlamaya başlamasının yankıları sürerken, ABD Başkanından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

ELLERİ KELEPÇELENMİŞ UZAYLI FİGÜRÜ GÜNDEM OLDU

Kısa sürede gündem olan yapay zekâ destekli görselde, Donald Trump’ın askeri bir hangarın önünde korumaları eşliğinde yürüdüğü görülüyor. Görseldeki en çarpıcı detay ise Trump’ın hemen yanında yürüyen, gri renkli ve elleri kelepçeli bir "uzaylı" figürü oldu.

Trump’ın bu paylaşımı hangi amaçla yaptığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, bu sıra dışı görselin Pentagon’un son dönemde ardı ardına yayımladığı UFO raporlarına yönelik mizahi bir gönderme veya bir "gözdağı" mesajı olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen ve "Tanımlanamayan Anormal Olaylar" (UAP) olarak adlandırılan UFO vakalarına ilişkin gizlilik kararını kaldırdı. Aralarında FBI kayıtları, ABD ordusuna ait askeri dokümanlar ve NASA’nın Apollo görevlerinden elde edilen onlarca PDF belge, fotoğraf ve videonun yer aldığı arşiv internet sitesi üzerinden halkın erişimine açıldı. Trump yönetimi, konuya ilişkin "tam şeffaflık" sözü vererek yeni belgelerin de kademeli ve aşamalı olarak paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.

