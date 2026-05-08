ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kamuoyunda uzun süredir tartışılan UFO dosyalarına ilişkin gizliliği kaldırılmış belge, görüntü ve videoları yayımlamaya başladı. Trump yönetimi, “tam şeffaflık” vurgusu yaparak yeni belgelerin de kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” (UAP) olarak adlandırılan UFO vakalarına ilişkin daha önce gizli tutulan belgelerin yayımlanmaya başladığını duyurdu. Pentagon, belgelerin internet sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldığını ve yeni dosyaların da aşamalı olarak paylaşılacağını bildirdi.

Açıklamada, “Geçmiş yönetimler Amerikan halkını itibarsızlaştırmaya veya caydırmaya çalışırken, Başkan Trump kamuoyunun bu dosyalardaki bilgiler hakkında kendi kararını verebilmesine odaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Pentagon tarafından yayımlanan dosyalar arasında onlarca PDF belge, fotoğraf ve video bulunuyor. Belgeler arasında FBI kayıtları, ABD ordusuna ait dokümanlar ve NASA’nın Apollo görevlerinden elde edilen görüntüler de yer alıyor.

Hegseth açıklamasında, “ Savaş Bakanlığı, hükümetimizin Tanımlanamayan Anormal Olaylar hakkındaki anlayışına ilişkin benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlamak için Başkan Trump ile aynı doğrultuda hareket ediyor. Gizlilik perdesinin ardında saklanan bu dosyalar uzun zamandır spekülasyonlara yol açtı ve Amerikan halkının bunları kendi gözleriyle görmesinin zamanı geldi” dedi.

Pentagon ayrıca, vatandaşların gizliliği kaldırılmış tüm dosyalara çevrim içi olarak erişebileceğini belirterek, “Amerikan halkı bu konularda daha fazla şeffaflık istedi ve Başkan Trump bunu sağlıyor” açıklamasını yaptı.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman da hükümetin şeffaflık politikasına destek vererek, “NASA’da görevimiz verileri takip etmek ve öğrendiklerimizi paylaşmaktır. Doğru olduğunu bildiklerimiz, henüz anlamadıklarımız ve keşfedilmeyi bekleyen her şey konusunda açık sözlü olacağız” ifadelerini kullandı.