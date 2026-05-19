İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda silahlı saldırı düzenledi.

Küresel Sumud Filosu’na ait Alcyone Teknesi, İsrail askerlerinin silahlı saldırısına uğradı.

Filoya ait Giraloma Teknesi'nde bulunan Türk aktivist Ömer Aslan, müdahale anını canlı yayında paylaştı. Askerler, canlı yayın esnasında tekneye silahlı saldırıda bulundu.

EN AZ 5 TEKNE YAYLIM ATEŞİNE TUTULDU

Gelen ilk bilgilere göre, uluslararası sularda ilerleyen barışçıl yardım filosunu durdurmak üzere zodyak botlarla taciz uçuşuna başlayan İsrail askerleri, sivil aktivistlerin üzerine doğrudan silah doğrultarak ateş açtı. Sahadan gelen anlık raporlarda, saldırı sonucu filodaki en az 5 teknede yangın çıktığı ya da ağır isabet aldığı belirtildi.

Sumud Filosu'na silahlı saldırı! İsrail askerleri ateş açtı

İsrail askeri unsurları tarafından doğrudan hedef alınan ve ateş açılan sivil teknelerin isimleri şu şekilde açıklandı:

Munki

Kyrakos

Elengi

Girolama

Alcyone

Zefiro

Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildiği kaydedilen açıklamada, filoda Sirius, Lina ve Caba Blanco isimli teknelerin yoluna devam ettiği aktarıldı.

GAZZE'YE 100 MİL KALDI!

Öte yandan Sumud Filosu'nda yer alan 3 tekne, İsrail'in tüm saldırılarına rağmen Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor.

NELER YAŞANDI?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası