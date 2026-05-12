New York’ta düzenlenen sokak futbolu etkinliğine Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya katıldı. Street Lab iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde toplumsal katılımı artırmayı amaçladığı belirtildi.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE' DEĞİNDİ

Aynı zamanda Chobani’nin CEO’su olan Hamdi Ulukaya, etkinliğe ilişkin görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Ulukaya paylaşımında, futbolun çocukluk yıllarında kendisine sporun birleştirici gücünü öğrettiğini ifade ederek, oyunun aidiyet duygusu oluşturduğunu ve hayatın farklı alanlarında kullanılabilecek beceriler kazandırdığını söyledi.

Etkinlikte çocukların futbol oynadığı, ailelerin ve mahalle sakinlerinin sokaklarda bir araya geldiği görüldü.

New York Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Futbol Sokakları” programının Dünya Kupası öncesinde kentin beş bölgesindeki yaklaşık 50 okulda uygulanacağı bildirildi. Proje kapsamında araç trafiğine kapatılan okul sokaklarının futbol sahası, sanat alanı ve kamusal buluşma noktalarına dönüştürüleceği ifade edildi.

