Kaydet

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o tehlikeli anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şahsa 140 bin lira idari para cezası kesildi. Eğlence uğruna hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını hiçe sayan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası