Burdur'da sabah saatlerinde bir taksi durağının önünde kontak anahtarı üzerinde bırakılan ticari aracı gözüne kestirip çalmaya çalışan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi direksiyon başına geçti. Durumu son anda fark eden taksi şoförü, hırsızı çaldığı araçla sokaktan dahi çıkamadan koşarak kıskıvrak yakaladı. Sahibinin hırsızı taksiden yaka paça indirdiği ve şüphelinin polise teslim edildiği o hareketli anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

