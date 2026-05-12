Küresel piyasalarda haftanın en kritik veri gündemlerinden biri olan ABD enflasyon rakamları belli oldu. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan Nisan ayı verileri, enflasyonda yeniden yukarı yönlü baskının güç kazandığını gösterirken kamuoyunca ''ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında kaç oldu?'' sorusu da gündeme getirildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası açısından yakından izlenen Tüketici Fiyat Endeksi verileri sonrasında küresel piyasalarda dalgalı seyir öne çıktı. Yatırımcılar, yüksek enflasyonun Fed’in faiz indirim sürecini geciktirebileceği ihtimalini değerlendirmeye başladı. Peki, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında kaç oldu?

ABD enflasyon verileri açıklandı! ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında kaç oldu?

ABD’DE TÜFE NİSAN AYINDA KAÇ OLDU?

Açıklanan verilere göre ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Böylece aylık artış piyasa tahminleriyle paralel gerçekleşti. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 3,8’e ulaştı. Ekonoımistlerin beklentisi yüzde 3,7 seviyesindeydi.

ABD’de yıllık enflasyon, Mayıs 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bir önceki ay yıllık TÜFE yüzde 3,3 olarak açıklanmıştı.

ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Nisan ayında enflasyon üzerinde en büyük etkiyi enerji fiyatları oluşturdu. Enerji endeksi aylık bazda yüzde 3,8 yükselirken yıllık artış yüzde 17,9 olarak kaydedildi. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti.

Benzin fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarken, yıllık yükseliş yüzde 28,4 seviyesine ulaştı. Enerji maliyetlerindeki artışın aylık enflasyonun önemli bölümünü oluşturduğu belirtildi.

Barınma giderlerinde de yükseliş sürdü. Konut maliyetleri aylık yüzde 0,6 artış gösterirken yıllık artış yüzde 3,3 oldu. Gıda fiyatlarında ise aylık yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,2 oranında yükseliş gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Enerji ve gıda kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon verisi de piyasa tahminlerini aştı. Çekirdek TÜFE nisanda aylık yüzde 0,4 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesine çıktı.

Piyasalarda çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Mart ayında çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti.

Açıklanan son verilerle birlikte çekirdek enflasyonun geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.



