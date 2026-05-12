Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen öğrenci servisine çarpmamak için ani bir manevrayla şerit değiştiren tır, yan şeritte bulunan diğer bir öğrenci servisini teğet geçerek muhtemel bir facianın teğet geçmesine neden oldu. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ancak yürekleri ağza getiren o korku dolu anlar araç ve KGYS kameralarına saniye saniye yansırken; görüntülerin ardından harekete geçen trafik ekipleri, kural tanımaz tır sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan toplam 21 bin 246 lira idari para cezası kesti.

