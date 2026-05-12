Alp Balkan, Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti. Balkan’ın ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu Alp Balkan 56 yaşında vefat etti. İki gün önce doğum günü olan ve sosyal medyadaki kutlama paylaşımları henüz silinmeyen Balkan’ın ölümü sevenlerini kahretti.

Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İki gün önce doğum günüydü… Oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti

AÇELYA AKKOYUN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Oyuncu Açelya Akkoyun, yakın dostu Alp Balkan için yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı. Akkoyun, yıllara dayanan dostluklarını ve birlikte yaşadıkları anıları aktararak, “Seninle çocukluktan beri birlikte olmak… O temiz kalbinle insanlığa öğrettiklerine tanıklık etmek ve bu duyguyla birlikte yol alabilmek… Seni her gördüğümde ilk günkü gibi sarılabilmek, aynı heyecanla “Daha neler yapabiliriz?” diye konuşabilmek benim için bu hayattaki en kıymetli şeylerden biriydi canımın içi Alpcim… Varlığınla Alya’ya, bana, hayata ve çevrendeki herkese kattığın her şey için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Sen bu dünyadan sadece geçmedin, insanlığın kalbine çok güzel bir iz bıraktın. Seni çok seviyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Nurun, bizde kalanlarla yaşamaya devam etsin… Bu dünyayı yine aydınlatsın. Canım arkadaşım benim… Allah bütün sevenlerine sabır versin. Mahallenin Muhtarları ekibi ve bütün seyircilerimizin başı sağ olsun” sözlerini paylaştı.

“DÜNYA YIKILDI BAŞIMA”

Oyuncu Çiğdem Tunç, vefat haberinin ardından büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah” ifadelerini kullandı.

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1970’te doğdu. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde “Eczacı Yusuf” karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sanatçı, 1992 yapımı Mahallenin Muhtarları dizisinin ardından televizyon kariyerine farklı projelerle devam etti. Bu süreçte Yusuf Yüzlü ve Belalı Baldız gibi yapımlarda rol aldı.

Alp Balkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise 2005 yapımı Davetsiz Misafir dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak ekranlardaki varlığını sürdürdü.

Alp Balkan ayrıca 1990’lı yılların başında sahne ve müzik kariyerinde aktif olarak yer almış, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy gibi isimlerin yanı sıra Tarkan'a da vokalistlik yapmıştı. Bu dönemde birçok konser ve sahne performansında yer alarak müzik alanında da adından söz ettirmişti.

