Anadolu Ajansı • Sultanhisar
Aydın'da acı olay: Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2 yaşındaki Hakan S., Hisar Mahallesi'nde babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR