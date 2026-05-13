Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturmanın ‘karanlık noktası’nı işaret ederek hesap sordu. Abla Doku “Dinar köprüsünü gören Munzur Üniversitesi’nin kameralarını kimler sildi?" dedi. Öte yandan kirası başkası tarafından ödendiği iddia edilen, 1+1 öğrenci evinin Gülistan ile olan bağlantısı da araştırılıyor.

Gülistan Doku

KRİTİK NOKTA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ilk günden itibaren kardeşinin öldürüldüğünü iddia eden abla Aygül Doku, Gülistan'ın son kez görüldüğü ifade edilen Dinar Köprüsü’nde kritik bir noktayı gören Munzur Üniversitesi’ne ait kamera kayıtlarını işaret etti.

"KİMLER SİLDİ?"

Acılı abla dosyada geçmiş dönemde dikkat çeken kameralarının geçmişte "silindiği" iddialarını tekrar gündeme taşıdı. Bu görüntülerin yok edilmesinin dosyadaki en büyük karanlık nokta olduğunu vurgulayan abla Doku “Dinar köprüsünü gören Munzur Üniversitesi’nin kameralarını kimler sildi?" diye sordu.

1+1 EVİN KİRASINI KİM ÖDEDİ?

Öte yandan 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada Tunceli'deki 1+1 ev şüphelerin odağına yerleşti. Öğrenci evi olarak görünen 1+1 evin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği iddia edilirken, ödeme yapan şüpheli henüz tespit edilemedi. Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor.

