ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 için geri sayım sona erdi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde hem sınav detaylarını hem de sonuç tarihini araştırmaya başladı.

ALES oturumunda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Sınava katılan adaylar için toplam 150 dakika süre verilecek. Yüksek lisans, doktora ve akademik personel alımlarında büyük öneme sahip olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na geri sayım başlarken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puanlarını lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik kadro süreçlerinde kullanabilecek.



ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçlarının geçerlilik süresi de adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

ÖSYM kurallarına göre ALES puanları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Adaylar bu süre içerisinde yüksek lisans, doktora ve araştırma görevlisi başvurularında aldıkları puanları kullanabiliyor.



2026 ALES 2 VE 3 NE ZAMAN?

2026-ALES/2 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. İkinci oturumun sonuçları ise 14 Ağustos 2026’da ilan edilecek.

Yılın son oturumu olan 2026-ALES/3 ise 29 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 17 Aralık 2026 olarak duyuruldu.

