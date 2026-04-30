2026-ALES/1 sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrası adayların sınav yerleri, bina ve salon bilgileri netleşti.

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen binlerce adayın katılacağı 2026-ALES/1 öncesinde sınav giriş belgeleri 30 Nisan 2026 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime sunuldu. Sınav günü uygulanacak saat kuralları ve belge alma işlemleri adayların gündeminde yer alıyor.

ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026-ALES/1 sınavı için bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerine 30 Nisan 2026 saat 11.00’den itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgileri yer alıyor. Adayların sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

2026-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

2026-ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye genelinde uygulanacak. Sınav, akademik personel alımları, yüksek lisans ve doktora başvuruları için esas alınan sınavlardan biri. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda adaylar belirlenen süre içerisinde soruları cevaplayacak.

