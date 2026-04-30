Halk arasında 'ağlayan gelin' diyorlar! Koparan yandı: Cezası bir araba parası...
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen ters laleler görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sarı rengi ile ilgi odağı olan laleleri koparanlara 700 bin TL para cezası uygulanıyor.
- Her yıl nisan ayında açan ters laleler, 15 günlük ömrünün ardından yok oluyor.
- Köy sakinlerinden Murat Vural, lalelere bakmanın bedava, koparmanın ise 700 bin lira ceza olduğunu belirtiyor.
- Alacahan köyünün muhtarı Cemal Sağlam, lalelerin nisan ayının 1. ile son haftası arasında çıktığını ve 1800 metre rakımda yetiştiğini söylüyor.
- Muhtar Sağlam, lalelerin yetiştiği alanın koruma altına alınmasını ve bu değerin köye kazandırılmasını beklediklerini ifade ediyor.
Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak da bilinen ters laleler, doğada kendi kendineyetişiyor. Zarif yapısının yanı sıra sarı rengi ile ilgi toplayan laleleri koparanlara 700 bin TL para cezası uygulanıyor. Her yıl nisan ayında açan laleler, 15 günlük ömrünün ardından solarak yok oluyor.
Köy sakinlerinden Murat Vural, "Lalelerimize bakması bedava, koparması ise 700 bin lira ceza. Bir tarafta kar var, bir tarafta ise lale" ifadelerini kullandı.
"15 GÜNLÜK ÖMRÜ VAR"
Alacahan köyünün muhtarı Cemal Sağlam ise, "Köyümüze 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir dağda yetişen ters lalelerimiz, nisan ayının 1’inci haftası ile son haftası arasında çıkmaktadır. Araştırmalarımıza göre bunun Alacahan çevresinde yetişen bir lale olduğunu biliyoruz. Buranın koruma altına alınmasını ve bu değerin Alacahan’a kazandırılmasını bekliyoruz. 1800 metrelik rakımda açan bu lalelerin 15 günlük bir ömrü var" ifadelerini kullandı.