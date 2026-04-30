Halil Paşa’nın 1912’ye tarihlenen ve dört mevsimi betimlediği tabloları, Londra’daki Sotheby’s’te düzenlenen müzayedede rekor fiyata satıldı. Müzayede evinin 200 bin ila 300 bin Pound tahmini değer biçtiği tablo, 537 bin 600 Pound’a satılarak sanatçının bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan serisi oldu.

DÖNEMİN DÜNYASINI ANLATIYOR

Dört panelden oluşan bu eser, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s'in 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı dünyasının manzaralarını, insanlarını ve kültürlerine dair resimleri bir araya getiren “Oryantalist Sanat” müzayedesinde dikkat çeken satışlardan biri oldu. Tahminlerin üzerinde rakama ulaşarak uluslararası sanat piyasasında büyük ilgi gören bu satış, Halil Paşa’nın üretimine yönelik güncel ilgiyi yeniden görünür kılıyor.

TABLOLARIN BİR VERSİYONU PERA MÜZESİ’NDE

Sotheby’s’te satılan tabloların 1900’lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu ise Pera Müzesi’nde izlenebiliyor. Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisinde yer alan bu eserler, sanatseverlere uluslararası sanat piyasasında dikkat çeken bu temanın erken bir yorumunu yakından görme imkânı sunuyor.

Halil Paşa'nın tabloları, Londra'da rekor fiyata satıldı

TABLOLAR NE ANLATIYOR?

Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı sergisi, Halil Paşa’nın İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen sanat pratiğini; portre, natürmort ve özellikle peyzajları üzerinden ele alırken, sanatçının ışık ve doğayla kurduğu ilişkiyi merkeze alıyor. Ziyaretçiler, sergide yer alan bu eserlerin yanı sıra, daha önce Versace Koleksiyonu’nda olan ve Sotheby’s’te satılan Atlı Süvari eseri de olmak üzere Halil Paşa’nın diğer yapıtlarını, arşiv belgelerini, fotoğraflarını ve desen defterlerini bir arada inceleyerek sanatçının üretim dünyasını daha geniş bir çerçevede deneyimleyebiliyor.

23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek sergi, Halil Paşa’nın yalnızca yapıtlarına değil, aynı zamanda sanat anlayışını şekillendiren çevreye, üretim süreçlerine ve dönemine de ışık tutuyor.

