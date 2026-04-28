İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Soru kitapçıklarının paylaşılması ardından sonuç tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, İOKBS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Sınav 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde toplam 971 bin 786 öğrencinin katılımıyla 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 602 okul ve 53 bin 445 salonda yapıldı.Bursluluk sınavı sonuç takvimi netleşti.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB’in duyurusuna göre 2026 İOKBS sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor. Adaylar sınav sonuçlarını 1 Haziran tarihinden itibaren meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

