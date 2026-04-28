Geçtiğimiz cumartesi Hilton Otel’de Trump’a yönelik suikast girişimi sırasında salatasını yemeye devam eden bir davetli, sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ardından ABD basınına röportaj veren Michael Glantz, bu kez de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırı dışarıdan gelen silah sesleriyle yarıda kesildi.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Salon içindeki herkes güvenlik gerekçesiyle yere yatarken Michael Glantz’ın yerinden kalkmaması ve salatasını yemeye devam etmesi çok konuşuldu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, CNN’deki yayınla birlikte olay küresel ölçekte gündem oldu.

“GİZLİ SERVİS AJANLARINI İZLEMEK İSTEDİM”

Görüntülerin viral olmasının ardından New York Times’a röportaj veren Glantz, yaşananları şöyle anlattı:

“Ben bir New Yorkluyum. Sürekli siren sesleri ve hareketlilikle yaşıyoruz. Korkmadım. Yüzlerce Gizli Servis ajanı masaların ve sandalyelerin üzerinden atlıyordu ve ben de onları izlemek istedim.”



“YENİ SMOKİNİMLE KİRLİ ZEMİNE ASLA YATAMAZDIM”

Neden yere yatmadığının sorulması üzerine Glantz, “Öncelikle, sırtım ağrıyor. Yere inemezdim, inseydim de beni yerden kaldırmak için insanlar getirmek zorunda kalırlardı. İkincisi, hijyen konusunda çok titizim. Yeni smokinimle o kirli Hilton zeminine asla yatmayacaktım. Bu asla olmayacaktı.” İfadelerini kullandı.

'SALATA ADAM' OLARAK TANINIYOR

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından kendisine ‘salata adam’ lakabı takılan Glantz, sosyal medyada hala en çok konuşulanlar arasındaki yerini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası