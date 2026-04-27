Sultan Abdülaziz Han tarafından Sultan V. Mehmed Reşad’a hediye olunduğu ifade edilen tuğralı baston ile onlarca “saraylı” nesne açık artırmaya sunuluyor.

MURAT ÖZTEKİN - Osmanlı sultanlarının yadigarı olan kıymetli nesneler müzayedeye çıkıyor. İstanbul’daki Arthill tarafından 10 Mayıs’ta düzenlenecek “Müzelik Eserler Müzayedesi”nde Osmanlı devrinden onlarca nesne yeni sahibini arayacak.

Müzayedede Osmanlı sultanlarının inisiyallerinin olduğunu ve onların hediye ettiği objeler dikkat çekiyor.

Arthill müzayedelerinde satışa sunulan eserler “The Ritz-Carlton Istanbul” Süzer Plaza’da yer alan “Arthill Gallery”de görülebiliyor.

Sultan Abdülaziz Han tarafından Sultan V. Mehmed Reşad’a hediye edildiği ifade edilen tuğralı baston, Sultan V. Mehmed Reşad Han’a ait olduğu düşünülen sultani yüzük ve üzerinde Sultan II. Abdülhamid’in inisiyali olan işaret fişeği tabancası da açık artırmanın saray kökenli unsurları arasında bulunuyor.

FAHRETTİN PAŞA’NIN MÜHRÜ VE TÜFEĞİ DE SATILACAK

Müzayedede bazı Osmanlı paşalarına ait nesneler de yer alıyor. Fahrettin Türkkan’a (Fahrettin Paşa) ait 1912 tarihli gümüş mühür ve tüfek ile Mehmed Fazıl Paşa’ya ait gümüş tabaka da açık artırmaya çıkıyor.

Büyük Osmanlı hat sanatçısı Kazasker Mustafa İzzed Efendi’nin kendisi için hazırladığı sülüs hatlı mühür de satışa sunuluyor.

