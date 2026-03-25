Ebussuud Efendi’nin 8 parçadan meydana gelen fetvaları, Phebus tarafından 29 Mart’ta müzayedeye sunulacak.

MURAT ÖZTEKİN - Kanuni devri şeyhülislamı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük hukukçusu Ebussuud Efendi’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı fetvalar müzayedeye çıkıyor. 8 parçadan meydana gelen yaklaşık 5 asırlık fetvalar, İstanbul’daki Phebus’un “XI. Salon Müzayedesi”nde yer alacak. Eserler, 29 Mart’ta yapılacak açık artırmada yeni sahibini arayacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nda idarecilerin yanı sıra halktan kişiler, şeyhülislamlara yazılı olarak da soru sorarlardı. Şeyhülislam ise altına hükmünü yazar ve imzasını atardı. Söz konusu fetvalarda da sipahi tımarının el değiştirmesi, miras hukuku, denizcilik, ortaklık, su hakkı, hırsızlık, borç hukuku, darp cezası gibi meselelere dair suallere verilen cevaplar yer alıyor. Ebussuud Efendi’nin darp için sopa cezası lazım geldiğine fetva verdiği görülüyor.

Ebussuud Efendi’nin fetvaları müzayedede! Beş asırlık yazılar

“MÜFTİ-YÜ’S-SEKALEYN” DİYE ANILDI

1490-1574 yılları arasında yaşayan Ebussuud Efendi, “Müfti-yü’s-Sekaleyn” yani insanlara ve cinlere fetva veren âlim olarak tanınıyor. Ebussuud Efendi’nin kabri Eyüpsultan’daki Yazılı Medrese’nin bitişiğindeki hazirede yer alıyor.

