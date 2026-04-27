Süper Lig'deki Galatasaray mağlubiyetinin ardından statta olağanüstü toplantıda bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi, ikinci toplantısını Samandıra'da futbolcularla yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 31. haftasındaki 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplandı. Bugün saat 14.00'te toplanan sarı lacivertli yönetim; Domenico Tedesco, Devin Özek ve bazı futbolcuların gelecekleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

SAMANDIRA'DA İKİNCİ TOPLANTI

Fenerbahçe'de saat 16.00 sularında sona eren toplantı sonrası Samandıra'ya giden yönetim, bu kez futbolcularla bir araya geldi. HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular, Samandıra'da ikinci kez olağanüstü toplantı için bir araya geldi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Futbol şubesi sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun. Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız. Tekrar söylüyorum. Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

