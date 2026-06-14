Manisa'da boşanma sürecindeki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı bulunan adam, eşini tabancayla öldürürken araya girmeye çalışan kızını da yaraladı.

Olay Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Vedat Y. (55) ile boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Y. (55) arasında tartışma çıktı.

KARISINI ÖLDÜRDÜ, KIZINI DA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Y. eşine tabancayla ateş ettikten sonra olay sırasında müdahale etmek isteyen kızı Eylül Deniz Y'yi (18) de tabancanın kabzasıyla darbetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulviye Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

EŞİ DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Şüpheli Vedat Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Vedat Y. hakkında, daha önce eşinin başvurusu üzerine mahkemece evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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