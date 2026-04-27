Süper Lig'deki Galatasaray derbisi öncesi son taktik antrenmanı stadyumda yapmak isteyen Domenico Tedesco'nun, bu düşüncesinin ortaya çıkmasının ardından kararından vazgeçtiği ve durumu Sadettin Saran'a rapor ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi son taktik idmanını stadyumda yapmak istedi ancak daha sonra bu kararından vazgeçti.

BAŞKAN SARAN'A RAPOR ETTİ

Tedesco, Devin Özek'e derbi öncesi "Son taktik antrenmanı stadyumda yapmak istiyorum" dedi ve gerekli ayarlamaların yapılmasını ricada bulundu. Özek, stadyumda taktik antrenman yapılması için Ertan Torunoğulları'nı aradı. Bu talebinin kısa süre içinde sosyal medyaya düştüğünü gören Tedesco, "Ben bunu daha yeni söyledim. Ben antrenörlerime bile bunu söylemedim. Bu nasıl olur?" diyerek başkan Sadettin Saran'a yaşanan durumu rapor etti.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Domenico Tedesco, bu gelişme üzerine taktik antrenmanı stadyumda yapmaktan vazgeçti.

Domenico Tedesco

"İDMANLARIMIZI HERKES GÖRÜYOR"

Samandıra'da taktik antrenmanların çevre binalardan izlenebileceği konusunda derbi sonrası sitem eden Tedesco, "Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir." ifadelerini kullandı.

