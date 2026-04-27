Galatasaray'a derbide mağlup olarak şampiyonluk umutlarını yitiren Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un geleceğine ilişkin değerlendirme yapıldı. Sarı lacivertli yönetim, derbide kırmızı kart gören ve oyundan çıktığı esnada gergin hareketleriyle gündem olan Brezilyalı kaleci için PFDK'nın vereceği cezayı bekleme kararı aldı.

Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçının son saniyelerinde boşa çıkarak Fenerbahçe'nin 2 puan kaybetmesine neden olan Ederson, bir süredir tepkilerin odağındaydı.

Dün oynanan Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı eldiven, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve bir kez daha sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Derbi sonrası gündem İsmail Kartal: Fenerbahçe teknik direktörlüğü için açıklama

PFDK'NIN CEZASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Derbi sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı futbolcunun geleceğine ilişkin değerlendirme yaptı.

beIN Sports'un haberine göre; Ederson için alınacak kararın PFDK'nin vereceği cezaya göre şekilleneceği belirtildi. Domenico Tedesco için de Saadettin Saran'ın seçime katılıp katılmayacağının belirleyici olacağını ifade etti.

KALEYE GEÇMEYİNCE KIZARDI

Maç boyunca hırçın tavırları dikkat çeken Ederson, Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası hakem Yasin Kol'un ısrarına karşın kaleye geçmemiş ve ikinci sarı kartı görerek oyundan atılmıştı. Brezilyalı kaleci gördüğü sarı kart sonrası Yasin Kol ile kafa kafaya gelmiş ve kulağına bir şeyler söylediği anlar yayına yansımıştı.

MAÇIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Ederson sahayı terk ederken VAR monitörüne de şiddetli bir şekilde vurarak koridorun yolunu tutmuştu. Tecrübeli eldiven yaşananlardan sonra özür dilemiş ve VAR'a doğru yaptığı hareketin hatalı olduğunu belirterek özür dilemişti.

EDERSON SEZONU KAPATABİLİR

Brezilyalı kalecinin hakeme karşı tavrı ve VAR ekranına vurmasının pahalıya patlayabilir. 32 yaşındaki kalecinin 3 maç ceza alıp sezonu kapatabileceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası