Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Yıldırım'ı tebrik etti.

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YILDIRIM VE YÖNETİM KURULU GÖREVE BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kulüp binasında gerçekleştirilen törene yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yıldırım ve yöneticilere, Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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