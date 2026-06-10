Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Panathinaikos, Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek seride durumu eşitledi.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü müsabakasında Olympiakos'u konuk etti.

OAKA'da iki kez uzatmaya giden maçta Olympiakos'u 93-86'lık skorla mağlup eden Panathinaikos, seride durumu 2-2 yaptı. Seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek.

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