Derbi sonrası gündem İsmail Kartal: Fenerbahçe teknik direktörlüğü için açıklama
Fenerbahçe'nin 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Domenico Tedesco'nun geleceği tartışılırken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertlilerde 1983-1993 yılları arasında forma giyen; 2014-2015, 2022 ve 2023-2024'te teknik direktörlük görevinde bulunan 64 yaşındaki teknik adamdan açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve çalıştırıcısı İsmail Kartal, geçtiğimiz ağustos ayında Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük için yeniden gündeme gelirken; dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
- İsmail Kartal, dün akşam oynanan Galatasaray derbisi hakkında 'Futbol böyle bir şey. Bunlar normal' yorumunu yaptı.
- Deneyimli çalıştırıcı, kendisine yönetimden bir telefon gelmediğini söyledi.
- İsmail Kartal, teklif gelirse Fenerbahçe'ye dönmeyi değerlendireceğini ifade etti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerini stat hoparlöründen verdi: Böylesi daha güzel!
"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"
TV100'den Çağdaş Evren Şenlik'e konuşan 64 yaşındaki teknik adam, "Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?" sorusuna, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal" cevabını verdi.
"TEKLİF GELİRSE ELBETTE DEĞERLENDİRİRİM"
"Size yönetimden bir telefon geldi mi?" sorusuna, "Hayır, gelmedi" karşılığını veren Fenerbahçe efsanesi; "Peki teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine ise "Elbette değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
