Fenerbahçe'nin 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası Domenico Tedesco'nun geleceği tartışılırken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertlilerde 1983-1993 yılları arasında forma giyen; 2014-2015, 2022 ve 2023-2024'te teknik direktörlük görevinde bulunan 64 yaşındaki teknik adamdan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve eski çalıştırıcısı İsmail Kartal, geçtiğimiz ağustos ayında Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğü için yeniden gündeme geldi. Kartal, teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini söyledi.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

TV100'den Çağdaş Evren Şenlik'e konuşan 64 yaşındaki teknik adam, "Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?" sorusuna, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal" cevabını verdi.

İsmail Kartal, Süper Lig 2023-2024 sezonunda 99 puan toplamış, şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci olmuştu.

"TEKLİF GELİRSE ELBETTE DEĞERLENDİRİRİM"

"Size yönetimden bir telefon geldi mi?" sorusuna, "Hayır, gelmedi" karşılığını veren Fenerbahçe efsanesi; "Peki teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine ise "Elbette değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

