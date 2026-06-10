İYİ Parti’den geçtiğimiz ay istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katıldı.

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katıldı.

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra bir süredir bağımsız milletvekili olarak görev yapan Beyaz’ın rozetini, bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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