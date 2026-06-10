Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yazılım Mühendisliği ekibi, Çin'in Shenzhen kentindeki Huawei ICT Competition 2025–2026 Global Finali’nde dünya üçüncüsü oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan KTU Computing Takımı, uluslararası teknoloji yarışmasında elde ettiği dereceyle dikkat çekti.

GLOBAL FİNALDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR

Avrupa Finali’nde “Grand Prize” ödülü ile şampiyon olan ekip, Çin'de Huawei ICT Competition 2025–2026 kapsamında yarıştı. Ekip, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen Global Final’de dünya üçüncüsü olarak Türkiye'yi temsil etti.

KTÜ'lü yazılım öğrencileri uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü oldu

Merve Yıldırım danışmanlığındaki ekipte Efekan Çakır, Toprak Ekin Yüksel ve Mete Gökhan yer aldı.

KTÜ'lü yazılım öğrencileri uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü oldu

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