Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Derbide son düdüğün ardından Kerem Aktürkoğlu göndermesi gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 41 maçta 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

"BİRAZ UMUT VERMEK GÜZEL OLDU"

Derbinin tamamlanmasıyla birlikte RAMS Park hoparlörlerinden, Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın formasımı giydiği 2023-2024 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğuna dair sarf ettiği "Böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese" şeklindeki sözleri verildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisinde 66 dakika sahada kaldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda sondan bir önceki hafta Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

