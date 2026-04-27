Fenerbahçe'de 1992-1999 yılları arasında forma giyen, şimdilerde futbol yorumculuğu yapan İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 kazandığı derbiyi yorumladı. Sarı-lacivertli kulübün 2 isimle yollarını ayırması gerektiğini savunan Yağcıoğlu, bir oyuncunun performansını da sert sözlerle eleştirdi.

İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği kritik karşılaşmayı değerlendirdi. 60 yaşındaki eski futbolcu, kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri sebebiyle teknik direktör Domenico Tedesco, kırmızı kart nedeniyle kaleci Ederson ve ilk 11'de görev alan Dorgeles Nene'yi hedef aldı.

"TEDESCO VE EDERSON'U HEMEN YOLLARIM"

TRT Spor canlı yayınında konuşan Yağcıoğlu, "Böyle bir skor beklemiyordum ama oyunu aşağı yukarı böyle bekliyordum. Ederson'u bu akşam yollarım, hemen hemen. Tedesco da onunla birlikte devam edebilir. Tedesco'nun tercihlerine bakıyorum, oyuna müdahalelerine bakıyorum; hiçbir ışık göremiyorum seneye devam etmek için. Ya arkadaş, Musaba adam eksilten tek oyuncu. Sen bu Nene'ye bu kadar süre veriyorsun, sürekli oynatıuyorsun. Nene, Zincirlikuyu istasyonunda metrobüse binemez! Omuz atarlar, metrobüse girememez. Böyle bir oyuncuya nasıl bu kadar dayanıyorsun?" dedi.

"ZORLA KENDİNİ ATTIRDI"

Eski milli futbolcu, "O penaltıyı atacaksın ve moral olarak üste çıkacaksın. Taraftarlar endişe etmeye başlayacak çünkü o ana kadar Galatasaray'ın da ürettiği bir şey yok. Fenerbahçe önde baskı yapıyor, Galatasaray'ı kalesinden uzak tutmayı amaçlayan bir oyun. Devrenin sonunda taçtan bir gol. 1-0, tamam. Şu maçta 10 kişi kalma ya! Ederson zorla attırdı kendini, hakem iyi sabretti. Geçen hafta Rizespor maçını yaktı, şimdi de derbiyi bu hale getirdi. Ne devam edeceğim, Fenerbahçe 11 milyon euro veriyor yahu! Hiçbir şey yapmadı, maçı kopardı. O dakikadan sonra Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesini beklemek haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

Ederson, 62'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

"KONGRE KARARIK ALINMALI"

Başkan Sadettin Saran ve yönetimine seslenen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Artık Fenerbahçe'nin ikinciliği de tehlikede. Seneye UEFA Avrupa Ligi'ne gitme durumu çok fazla. Trabzonspor kazanırsa ikinci sıraya çıkacak. Çok ciddi rakamlar, Fenerbahçe'nin kadro maliyeti 300 milyon eurolar civarında ve sen 3'üncü oluyorsun. Sayın Sadettin Saran'ın da acil bir şekilde kongre kararı alıp, bence güven tazelemesi lazım. Fenerbahçe'yi kötü günler bekliyor" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası