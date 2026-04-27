Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde takımını 10 kişi bırakan Ederson, taraftarın en çok öfke kustuğu oyuncu oldu. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan kaleci 'Haksızlığa uğradık' dedi...

Ederson, maçın 62. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını derbide yalnız bıraktı. Sarı lacivertliler peş peşe gelen goller sonrası dağıldı, taraftar ise küplere bindi. Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yönetim ve futbolculara tepki yağdı. Samandıra'yı basan taraftarlar takım otobüsüne taşlarla saldırdı. Maçın en çok eleştirilen oyuncusu Ederson, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sarı lacivertlilerden özür dileyen Brezilyalı kaleci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HAKSIZLIĞA UĞRADIK"

“Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum.

Sahadan çıkarken, sinirle VAR kabinine doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum."

