Ederson defteri kapanıyor mu? Fenerbahçe'den bu iddiaya cevap geldi
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle kadrosuna kattığı ve senelik 11 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Ederson, beklentileri karşılayamayan performansıyla sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çekiyor. Brezilyalı file bekçisi hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
Fenerbahçe'de Ederson, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının 90+8'inci dakikasında yediği hatalı golün ardından eleştirilerin odağında yer almıştı. "Tepkiler sonrası Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılmak istediği" yönünde iddialar gündeme gelirken; yöneticiler konuyla ilgili açıklama yaptı.
"TEK ODAĞI FENERBAHÇE"
A Spor'da yer alan habere göre; Ederson'un, sezon sonu Fenerbahçe'ye veda etme düşüncesinde olduğu ve ayrılık kararını Rizespor karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle paylaştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticileri, 32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Ederson'un tek odağının sarı-lacivertli kulüp olduğunu ifade etti.