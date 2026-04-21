İçişleri Bakanlığı bazı iller için gök gürültülü sağanak yağış beklentisinden dolayı 'sarı kodlu' uyarı yaptı. Bakanlık, Meteoroloji verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olabileceğini vurguladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

SEL VE SU TAŞKINLARINA KARŞI UYARI

Paylaşımda, yarın İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın batısı ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise yerel kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM İstanbul için sel uyarısı! Valilik duyuru yayınladı

İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların, yarın yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

