Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3'ü çocuk 4 kişi yaralanırken, kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran davasında hüküm giyen Nevzat Bahtiyar'ın yakınları olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yeşilvadi Mahallesi'nde, iddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 3'Ü ÇOCUK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

'NEVZAT BAHTİYAR' DETAYI

Öte yandan kavgaya karışan taraflardan birinin, Narin Güran cinayeti davasında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğenleri olduğu iddia edildi.

Polis ekipleri olayın çıkış nedenini ve kavgaya karışan kişileri belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

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