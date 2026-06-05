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Bursa'nın İznik ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir sürücü ile yoldan geçen bir şahıs arasında "Önüne bak" sözü yüzünden başlayan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Sürücünün kalabalık bir grubun tekmeli ve tokatlı saldırısına uğrayarak yaralandığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayın ardından tespit edilerek kıskıvrak gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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