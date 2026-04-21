İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den alınan son veriler doğrultusunda kent genelinde bu akşamdan itibaren yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Perşembe günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin edilen sağanağın, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların, yarın yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

