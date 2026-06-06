İhlas Haber Ajansı • Kartal
Kartal'da kaza sonrası gerginlik! Fotoğraf çekerken başlayan tartışma kavgaya dönüştü
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Kartal Soğanlık'ta maddi hasarlı bir trafik kazasına karışan sürücüler arasında tutanak için fotoğraf çekildiği sırada başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Öfkeli taraflardan birinin diğer aracın içine hamle yaparak direksiyon başındaki sürücüyü acımasızca darp ettiği ve çevredekilerin izlemekle yetindiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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