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Kartal Soğanlık'ta maddi hasarlı bir trafik kazasına karışan sürücüler arasında tutanak için fotoğraf çekildiği sırada başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Öfkeli taraflardan birinin diğer aracın içine hamle yaparak direksiyon başındaki sürücüyü acımasızca darp ettiği ve çevredekilerin izlemekle yetindiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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