Ünlü şarkıcı Dua Lipa ve Callum Turner’ın Palermo’daki düğün kutlamaları için iki tarihi meydanın üç günlüğüne kapatılması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Gelen eleştirilerin ardından şarkıcının, etkilenen bölge sakinlerine toplam 5 bin sterlin (yaklaşık 307 bin TL) ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner’ın İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki düğün kutlamaları, Palermo’da gündem oldu. Çiftin evliliklerini kutlamak amacıyla düzenlediği üç günlük organizasyon kapsamında iki tarihi meydanın kullanıma kapatılması, bazı yerel sakinlerin eleştirilerine yol açtı.

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İKİ TARİHİ MEYDAN YAYALARA VE TRAFİĞE KAPATILDI

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’da resmi nikâh kıyan Dua Lipa ve Callum Turner, kutlamalar için İtalya’ya geçti. Palermo’daki tarihi Piazza Croce dei Vespri ile bitişiğindeki Piazza Sant’Anna meydanları etkinlikler nedeniyle geçici olarak trafiğe ve yaya kullanımına kapatıldı.

Meydanların özel organizasyon için ayrılmasına tepki gösteren bazı bölge sakinleri, alanlara çeşitli protesto pankartları astı. Polis ekipleri tarafından kaldırılan pankartların ardından, tarihi duvarlarda yeni grafitilerin ortaya çıktığı görüldü.

Ünlü şarkıcının düğünü krize dönüştü! Tepkileri dindirmek için kesenin ağzını açtı, servet dağıttı

MAHALLE SAKİNLERİNE SERVET ÖDEDİ

Yerel kaynaklara göre Dua Lipa, meydanların kapatılması nedeniyle park sorunu yaşayan ve etkinliklerden etkilenen mahalle sakinlerine toplam 5 bin sterlin (yaklaşık 307 bin TL) ödeme yaptı. Söz konusu ödemenin, yaşanan aksaklıkların telafi edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ünlü şarkıcının düğünü krize dönüştü! Tepkileri dindirmek için kesenin ağzını açtı, servet dağıttı

Kutlamalar sırasında meydandaki tarihi mermer sütunun üzerinde bulunan eski grafitilerin temizlenmemiş olması da dikkat çekti. Organizasyona yakın isimler, bu görüntünün etkinliğin oluşturmak istediği atmosferle örtüşmediğini dile getirdi.

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